В стране и мире Синоптик назвала дату начала астрономической осени в России Виктория Ивашечкина По словам специалиста, вместе с этим поменяется характер осадков. © Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress Читайте нас на: Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что природа начнет «постепенно засыпать» со среды, 22 сентября. Астрономическая осень в текущем году в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 по МСК. «Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений», - сообщила Макарова. По ее словам, с наступлением астрономической осени меняется характер осадков. Они становятся площадными, подчеркнула Макарова, передает ТАСС. «Не локальными, как это бывает летом, а площадными. Больше облачности будет», - пояснила она. По словам синоптика, часто приход астрономической осени ознаменовывает наступление «золотой осени». «Листья начинают желтеть, краснеть, коричневеть, затем листопад начинается, когда уже ниже пяти градусов температура», - сказала специалист. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в ближайшие дни ждут плохая погода и дожди. По его словам, количество осадков заранее спрогнозировать пока невозможно. Из-за холода дождь будет ощущаться как сильный. Вильфанд отметил, что ситуацию усугубит ветер со скоростью 18 м/с. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика