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Синоптик назвала дату начала астрономической осени в России

Виктория Ивашечкина
02:57 21.09.2021
По словам специалиста, вместе с этим поменяется характер осадков.
Синоптик назвала дату начала астрономической осени в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что природа начнет «постепенно засыпать» со среды, 22 сентября. 

Астрономическая осень в текущем году в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 по МСК.

«Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений», - сообщила Макарова.

По ее словам, с наступлением астрономической осени меняется характер осадков. Они становятся площадными, подчеркнула Макарова, передает ТАСС.

«Не локальными, как это бывает летом, а площадными. Больше облачности будет», - пояснила она.

По словам синоптика, часто приход астрономической осени ознаменовывает наступление «золотой осени».

«Листья начинают желтеть, краснеть, коричневеть, затем листопад начинается, когда уже ниже пяти градусов температура», - сказала специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в ближайшие дни ждут плохая погода и дожди.

По его словам, количество осадков заранее спрогнозировать пока невозможно. Из-за холода дождь будет ощущаться как сильный. Вильфанд отметил, что ситуацию усугубит ветер со скоростью 18 м/с.

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