Холод и дожди: синоптик предупредил москвичей о непогоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ждут плохая погода и дожди.

По его словам, количество осадков заранее спрогнозировать пока невозможно. Из-за холода дождь будет ощущаться как сильный. Вильфанд отметил, что ситуацию усугубит ветер со скоростью 18 м/с.

Наступившая неделя, как подчеркнул синоптик, будет крайне некомфортной.

«Температура будет на три–четыре градуса ниже нормы. Будет довольно монотонный дождь с некоторыми перерывами, но усиливаясь», - отметил Вильфанд.

Ранее климатолог рассказал, какие регионы России ждут сильные морозы.

Под влиянием арктического антициклона сильные морозы возможны как в России, так и в странах Европы.