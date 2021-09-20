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Холод и дожди: синоптик предупредил москвичей о непогоде

Виктория Ивашечкина
04:38 20.09.2021
Наступившая неделя будет «крайне некомфортной», как отметил специалист.
Холод и дожди: синоптик предупредил москвичей о непогоде
© Фото: Pravda Komsomolskaya Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ждут плохая погода и дожди.

По его словам, количество осадков заранее спрогнозировать пока невозможно. Из-за холода дождь будет ощущаться как сильный. Вильфанд отметил, что ситуацию усугубит ветер со скоростью 18 м/с.

Наступившая неделя, как подчеркнул синоптик, будет крайне некомфортной.

«Температура будет на три–четыре градуса ниже нормы. Будет довольно монотонный дождь с некоторыми перерывами, но усиливаясь», - отметил Вильфанд.

Ранее климатолог рассказал, какие регионы России ждут сильные морозы.
Под влиянием арктического антициклона сильные морозы возможны как в России, так и в странах Европы.

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