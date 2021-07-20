Путин: развитие гражданского авиастроения для России всегда будет приоритетом

Развитие гражданского авиастроения всегда будет приоритетным направлением для России, так как от него зависят транспортная доступность и связь регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения.

«Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов», - сказал президент.

Ранее Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель. По данным Ростеха, новинка представляет собой легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было.