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Путин: развитие гражданского авиастроения для России всегда будет приоритетом

Алексей Курильченко
15:51 20.07.2021
Президент России назвал развитие гражданского авиастроения приоритетной сферой для страны.
Путин: развитие гражданского авиастроения для России всегда будет приоритетом
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Развитие гражданского авиастроения всегда будет приоритетным направлением для России, так как от него зависят транспортная доступность и связь регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения.

«Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов», - сказал президент.

Ранее Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель. По данным Ростеха, новинка представляет собой легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было.

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