Монголия планирует принять два конкурса АрМИ в следующем году

В следующем году Монголия планирует организовать проведение двух конкурсов Армейских международных игр на территории своей страны. Об этом заявил журналистам член главной судейской коллегии бригадный генерал Наран-Очир Норовсамбуу, представляющий Монголию.

«В следующем году на территории нашей страны планируем организовать проведение конкурсов "Военное ралли" и "Конный марафон"», – сказал он в ходе брифинга главной судейской коллегии АрМИ-2021 в парке «Патриот».

В объединенном пресс-центре Армейских международных игр прошел брифинг представителей главной судейской коллегии (ГСК) АрМИ-2021. В нем приняли участие главный судья генерал-майор Александр Перязев, члены ГСК бригадный генерал Бернард Рохан (Шри-Ланка) и бригадный генерал Наран-Очир Норовсамбуу (Монголия).

Также сообщается, что Шри-Ланка хочет укрепить военное сотрудничество с Россией после АрМИ-2021.