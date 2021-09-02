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Монголия планирует принять два конкурса АрМИ в следующем году

Андрей Аркадьев
12:55 02.09.2021
Речь идет о проведении конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон» на территории Монголии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В следующем году Монголия планирует организовать проведение двух конкурсов Армейских международных игр на территории своей страны. Об этом заявил журналистам член главной судейской коллегии бригадный генерал Наран-Очир Норовсамбуу, представляющий Монголию.

«В следующем году на территории нашей страны планируем организовать проведение конкурсов "Военное ралли" и "Конный марафон"», – сказал он в ходе брифинга главной судейской коллегии АрМИ-2021 в парке «Патриот».

В объединенном пресс-центре Армейских международных игр прошел брифинг представителей главной судейской коллегии (ГСК) АрМИ-2021. В нем приняли участие главный судья генерал-майор Александр Перязев, члены ГСК бригадный генерал Бернард Рохан (Шри-Ланка) и бригадный генерал Наран-Очир Норовсамбуу (Монголия).

Также сообщается, что Шри-Ланка хочет укрепить военное сотрудничество с Россией после АрМИ-2021.

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