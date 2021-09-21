«Преподаватель не остановил лекцию»: студентка вуза в Перми рассказала о стрельбе

Студентка Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), в котором 20 сентября произошла стрельба, рассказала, что один из преподавателей требовал записывать лекцию, несмотря на обстоятельства. Об этом непосредственная участница событий elissavetabeliaeva, находившаяся в аудитории в тот момент, написала в своем в Instagram.

По словам девушки, занятия ее группы по чистой случайности проходили на пятом этаже. Когда началась стрельба, мать студентки находилась на втором этаже и успела добежать до аудитории, где проходили занятия дочери.

«Она успела добежать до нас и закрыть двери, забаррикадировать. Наш преподаватель не сделал ничего из того, что сделала моя мама. Более того, он даже не удосужился прекратить лекцию. «Учеба важнее». Мы полтора часа сидели и ждали смерти. Без прикрас», — написала девушка.

Трагедия, произошедшая утром 20 сентября в Перми, унесла жизни шести человек, еще 24 человека пострадали. Огнестрельные ранения получили 19 человек, девять находятся в тяжелом состоянии. Сейчас возле здания Пермского государственного национального исследовательского университета развернулся стихийный мемориал, куда горожане несут цветы в память о погибших.