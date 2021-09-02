В РФПИ заявили, что пандемия разделила мир на две части

Пандемия коронавируса разделила мир на две части. Первая - страны, зарегистрировавшие российскую вакцину «Спутник V». Вторая - страны Запада, фактически отрицающие достижения РФ в области борьбы с вирусом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.

«Мир разделился на две части. Одну гораздо более открытую - это Россия, Индия и те 70 стран, которые зарегистрировали "Спутник V". Потому что они не стали смотреть на политику, стали смотреть, как спасать жизни, как объединяться. И на часть, которая стала более закрытой. Это западный мир, который, к сожалению, очень негативно относится к России. И одно дело негативно относиться пассивно, а другое - не пускать российскую вакцину на рынки, фактически лишая своих граждан очень эффективной вакцины», - заявил руководитель.

По словам Дмитриева, возникшее противостояние тормозит создание наиболее эффективного способа борьбы с пандемией. По мнению главы РФПИ, мир мог бы стать более безопасным, если бы разделившиеся страны использовали наработки друг друга. Дмитриев призвал «больше слушать Россию» и работать сообща в борьбе с коронавирусом - это позволит спасти больше человеческих жизней.

Ранее Дмитриев по случаю годовщины с момента регистрации «Спутника V» заявил, что вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Руководитель выразил мнение, что «Спутник V» на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов для борьбы с коронавирусом.