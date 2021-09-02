Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В РФПИ заявили, что пандемия разделила мир на две части

Алексей Курильченко
12:26 02.09.2021
Глава РФПИ заявил, что из-за пандемии коронавируса мир разделился на две части.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stringer,Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Пандемия коронавируса разделила мир на две части. Первая - страны, зарегистрировавшие российскую вакцину «Спутник V». Вторая - страны Запада, фактически отрицающие достижения РФ в области борьбы с вирусом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Восточного экономического форума.

«Мир разделился на две части. Одну гораздо более открытую - это Россия, Индия и те 70 стран, которые зарегистрировали "Спутник V". Потому что они не стали смотреть на политику, стали смотреть, как спасать жизни, как объединяться. И на часть, которая стала более закрытой. Это западный мир, который, к сожалению, очень негативно относится к России. И одно дело негативно относиться пассивно, а другое - не пускать российскую вакцину на рынки, фактически лишая своих граждан очень эффективной вакцины», - заявил руководитель.

По словам Дмитриева, возникшее противостояние тормозит создание наиболее эффективного способа борьбы с пандемией. По мнению главы РФПИ, мир мог бы стать более безопасным, если бы разделившиеся страны использовали наработки друг друга. Дмитриев призвал «больше слушать Россию» и работать сообща в борьбе с коронавирусом - это позволит спасти больше человеческих жизней.

Ранее Дмитриев по случаю годовщины с момента регистрации «Спутника V» заявил, что вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Руководитель выразил мнение, что «Спутник V» на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов для борьбы с коронавирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:46 В стране и мире
Видео
Путин: самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям по подъемным ценам
10:45 Армия
Завершилась вторая эстафета первого дивизиона «Танкового биатлона»
10:16 В стране и мире
Песков заявил о гарантиях безопасности для российских дипломатов со стороны талибов*
08:25 В стране и мире
Тестирование беспилотных грузовиков запланировано на трассе «Нева» в 2022 году
10:01 В стране и мире
Видео
Примаков рассказал о помощи афганским студентам в эвакуации из Кабула
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.