«Большой социальный конфликт»: психиатр рассказал о мотивах пермского стрелка

Действия пермского стрелка, скорее всего, были вызваны внутренним конфликтом и неспособностью выдержать социальную нагрузку, нежели какими-то бредовыми идеями. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил врач-психиатр Александр Федорович.

Федорович отметил, что молодой человек готовился к этой акции долгое время, о чем, в частности, свидетельствует написанное им до стрельбы письмо.

«Он описывает, что все люди неинтересны, скучны, он по сути описывает социальный конфликт. Большой социальный конфликт. Он реальный, мы все в этом конфликте находимся. Только проблема лишь в том... способны ли мы выдерживать эту социальную нагрузку или нет. А он взял на себя право с этим разобраться. Поэтому предположить, что это с кондачка, или ему позвонили с Марса, или навели какой-то луч, и он схватил оружие и пошел стрелять... Нет, это выверенная концепция, причем по сути своей, к сожалению, весьма обоснованная», — сказал он.

По словам Федоровича, юноша скорее всего копил в себе ненависть последние годы и в результате наступил «момент кристаллизации», когда решение окончательно созрело. К тому времени, отметил психиатр, у молодого человека уже было распланировано все.

«Я убежден, что сейчас, в процессе следственных каких-то действий будут выявлены какие-то предпосылки тому (стрельбе. — Прим.ред.), от чего мне, например, будет еще хуже, еще страшнее, потому что если мы понимаем, что такие акции готовятся, а мы бездействуем и разбираемся постфактум, то тогда для меня это вопрос тотальной социальной незащищенности... К сожалению, это будет означать, что подобные случаи будут повторяться еще», — подчеркнул Федорович.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. Один из студентов пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям. В результате погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Ранее обезвредивший стрелка полицейский рассказал подробности произошедшего.