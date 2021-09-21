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Силуанов рассказал, какие компании затронет повышение налога на прибыль

Иван Линдеманн
21:53 21.09.2021
В новом подходе речь идет о ретроспективном повышении налога на прибыль для тех компаний, которые за последние 5 лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.
Силуанов рассказал, какие компании затронет повышение налога на прибыль
© Фото: pixabay
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На предстоящей неделе министерство финансов России планирует достичь компромисса с бизнесом по повышению налогообложения прибыли. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, под действие новых норм подпадут лишь единицы компаний.

«По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают», - уточнил министр.

В новом подходе речь идет о ретроспективном повышении налога на прибыль для тех компаний, которые за последние 5 лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.

Дифференциации по отраслям или по форме собственности законопроект не предусматривает.

«У нас единый подход к налогообложению, и если мы будем выбирать - госсектор или частный сектор - то это уже будет противоречить Конституции», - сказал министр.

Напомним, что в сентябре Минфин предложил повысить налог на прибыль на 5-10 процентных пунктов для компаний, которые за 5 лет платили больше дивидендов, чем инвестировали.

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