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«Ужасная ошибка»: как власти США пытаются оправдаться за погибших при взрыве авто в Кабуле

Виктория Ивашечкина
Денис Ивлев
02:00 21.09.2021
В августе беспилотник Соединенных Штатов совершил удар по автомобилю предполагаемых террористов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ЦРУ предупреждали о наличии мирных жителей в районе удара американского беспилотника по автомобилю предполагаемых террористов в Кабуле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

В результате этой атаки Пентагона погибли вовсе не боевики, а десять человек, в том числе несколько детей. В минобороны США позже назвали случившееся ужасной ошибкой, но родственники жертв считают, что извинений недостаточно.

Так, 29 августа ракеты обрушились на автомобиль, припаркованный на территории жилого дома. В итоге десять погибших, здание и машина уничтожены, а соседние участки накрыло осколками.

Спустя почти месяц Пентагон признает «ужасную ошибку». Били по несуществующему автомобилю террористов ИГ*, начиненного взрывчаткой. Генерал США Кеннет Маккензи принес официальные извинения.

Как выяснили журналисты на месте, за боевика приняли инженера-электрика, который работал на благотворительную организацию. А все погибшие были членами его семьи. Самым младшим детям было два и три года. К каким-либо террористическим радикальным движениям никто из жертв не принадлежал.

Сами американские СМИ считают, что после терактов в аэропорту Кабула, а тогда погибло около двухсот человек, в том числе 13 военнослужащих США, американские власти охватила паника. Почти сразу после взрывов Джо Байден обещал отомстить.

Расплата последовала слишком быстро. И после того, как беспилотник ударил по дому обычных людей, начался скандал. Некоторое время минбороны США ошибку отрицало. Ссылаясь на данные разведки, ведомство заявило, что погибший посещал штаб-квартиру террористов, а за несколько часов до удара грузил в авто подозрительные канистры, возможно со взрывчаткой. Позже выяснилось, что это была обычная питьевая вода.

Действия Пентагона под руководством Байдена подвергли критике не только американские СМИ. В интервью телеканалу CNN сенатор Берни Сандерс назвал происходящее гуманитарной трагедией.

Теперь, чтобы сохранить лицо, Пентагон обещает рассмотреть возможность выплатить финансовую компенсацию родственникам погибших. Но сами американцы считают, что денег и извинений мало и призывают наказать виновных и обратиться в суд Гааги.

«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) * - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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