«Белые лебеди» над Балтикой: опубликованы кадры полета ракетоносцев Ту-160

Стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» выполнили полет над Балтийским морем. Кадры полета сверхзвуковых самолетов публикует «Звезда».

Сопровождение ракетоносцам Ту-160 обеспечили российские истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, а также Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.