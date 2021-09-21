Байден объявил о завершении «эпохи бесконечных войн» для США
Соединенные Штаты Америки, которые вывели свои войска из Афганистана, завершили эру бесконечных войн. Об этом заявил Джо Байден.
«США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн и начали эпоху неустанной дипломатии», - сказал он, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Американский лидер подчеркнул, что теперь США будут опираться на многосторонние институты в своей внешней политике. Также Байден призвал страны мира работать вместе.
«Не сомневайтесь, США будут защищать себя. Мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима», - добавил президент.
Ранее на саммите ШОС Владимир Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством. Глава государства призвал задействовать потенциал Шанхайской организации для содействия мирному процессу в Кабуле.