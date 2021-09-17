Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана
Глава государства призвал задействовать потенциал Шанхайской организации для содействия мирному процессу в Афганистане.
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Президент России Владимир Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством.
«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать - бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», - заявил российский лидер, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС.
Глава государства призвал задействовать потенциал Шанхайской организации для содействия мирному процессу в Афганистане.
Путин также отметил, что сейчас необходимо стимулировать афганские власти к выполнению обещаний. Для этого он предложил возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан.