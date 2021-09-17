В стране и мире Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана Алена Миронова Глава государства призвал задействовать потенциал Шанхайской организации для содействия мирному процессу в Афганистане. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством. «Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать - бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», - заявил российский лидер, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС. Глава государства призвал задействовать потенциал Шанхайской организации для содействия мирному процессу в Афганистане. Путин также отметил, что сейчас необходимо стимулировать афганские власти к выполнению обещаний. Для этого он предложил возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика