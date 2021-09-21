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СК проверит действия пермского профессора, продолжившего пару во время стрельбы в вузе

Анна Назайкина
18:28 21.09.2021
Ранее в университете подчеркивали, что преподаватель предпринял все необходимые меры, чтобы обезопасить студентов.
СК проверит действия пермского профессора, продолжившего пару во время стрельбы в вузе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Оценку действиям преподавателя Пермского университета Олега Сыромятникова, который продолжал вести пару во время стрельбы в стенах вуза, дадут по итогам служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПГНИУ.

«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», - сообщили в учебном заведении.

Ранее в ПГНИУ действия лектора оценивали положительно. Декан химфака Ирина Машевская подчеркивала, что мужчина предпринял все необходимые меры, чтобы обезопасить студентов, а с помощью лекции мужчине удалось предотвратить панику.

Напомним, что сегодня была опубликована запись лекции профессора, которую он читал прямо во время вооруженного нападения. На записи слышно, как занятие прерывает девушка, которая сообщает о необходимости забаррикадироваться из-за нападения на вуз стрелка. Услышав данную информацию, преподаватель призвал студентов не поддаваться панике, после чего занятие было продолжено.

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