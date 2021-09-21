Опубликована запись лекции в Пермском университете во время стрельбы

В распоряжении «Звезды» оказалась запись лекции преподавателя, который продолжал вести пару прямо во время вооруженного нападения на Пермский государственный научно-исследовательский университет. На записи слышно, как занятие прерывает девушка, которая сообщает о необходимости забаррикадироваться из-за нападения на вуз стрелка.

«Службы уже едут. Сказали, баррикадироваться партами. Стреляли на первом этаже, сейчас уже на втором...Тех, кто еще не дошел до универа, разворачивают и отправляют домой», - сказала она.

Услышав данную информацию, преподаватель призвал студентов не поддаваться панике. Через некоторое время занятие было продолжено.

«Вот из-за вас и волнуются, потому что вы панику поднимаете. Продолжаем занятие. Вы слышали распоряжение декана? Вы читаете сплетни всякие и прочие вещи. Ладно, поехали», - сказал мужчина и возобновил лекцию.

Впоследствии декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская оценила действия лектора. По ее словам, мужчина предпринял все необходимые меры, чтобы обезопасить студентов, а с помощью лекции мужчине удалось предотвратить панику.

Напомним, что трагедия произошла утром 20 сентября. Жертвами стрельбы, которую устроил молодой мужчина в Пермском государственном национальном исследовательском университете, стали шесть человек, 24 человека пострадали. Девять сейчас находятся в тяжелом состоянии.