Набиуллина объяснила слова своего заместителя о пенсиях

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала слова своего первого заместителя Сергея Швецова, который ранее заявлял, что пенсионерам следует оказывать помощь с выходом на пенсию с пенсионным пакетом, который они, по его словам, должны были сформировать прежде всего сами.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров», - сказала она.

Как подчеркнула глава ведомства, многим не удалось накопить сбережения, поэтому, по словам Набиуллиной, обеспечение российских граждан достойными пенсиями является одним из приоритетов властей.

Кроме того, было добавлено, что Центробанк в настоящее время работает в направлении развития негосударственных пенсионных фондов - так россиянам удастся сформировать долгосрочные накопления.

«Но эти усилия - это дополнение к государственной пенсионной системе», - отметила глава ведомства.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России со следующего года изменят систему начисления социальных выплат. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде, рассказал глава правительства.