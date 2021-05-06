Песков опроверг слухи о работе Петрова и Боширова на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после сообщений Bellingcat о том, что Александр Петров и Руслан Боширов якобы работают на Кремль, заявил, что не владеет информацией о трудовой деятельности упомянутых мужчин в администрации президента.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль - это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента. Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», - сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, работают ли в Кремле Петров и Боширов.

Ранее журналисты Bellingcat опубликовали материал, в котором утверждалось, что Александр Петров и Руслан Боширов якобы «получили новую работу в Кремле».

Напомним, Боширова и Петрова британские правоохранители подозревали в отравлении шпиона Сергея Скрипалая в Солсбери. Не так давно западные спецслужбы бездоказательно обвинили россиян и в организации взрывов на складе в селе Врбетице в Чехии.

Александр Петров и Руслан Боширов, в свою очередь, утверждают, что их профессиональная деятельность связана с фитнесом: по их словам, они работают в сфере спортивного питания.