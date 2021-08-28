Российский офицер-зенитчик на состязаниях в КНР единственный поразил прямым попаданием китайскую ракету TY-300D

Командир подразделения стрелков-зенитчиков, лейтенант Сергей Маенов, признан самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо», проводимого в Китае в рамках «Армейских международных игр – 2021».

«В ходе состязания на участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК "Игла-С", единственный среди всех участников соревнований поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тысяч метров», - говорится в сообщении пресс-центра АрМИ-2021.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

Остальные участники состязаний применяют вооружение, предоставленное китайской стороной (автомат Type-95-1, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и 12,7-мм зенитная пулеметная установка и бронетранспортер Type-92A).

«Игла» - российский и советский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Был принят на вооружение в 1981 году.

Дальность действия - 6000 метров. Скорость целей - до 400 метров в секунду на встречных и 320 метров в секунду на догонных курсах.

ПЗРК «Игла-С» обладает увеличенной массой боевой части, способен уничтожать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Принят на вооружение в 2002 году.