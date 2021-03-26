Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин потребовал защитить минимальные доходы россиян от списания по долгам

Ян Брацкий
09:57 26.03.2021
По итогам прошлого года сумма задолженности россиян перед банками выросла до 2,7 миллиарда рублей, как и количество исполнительных производств.
Путин потребовал защитить минимальные доходы россиян от списания по долгам
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Правительство страны и депутаты Госдумы должны защитить от списания по долгам минимальный доход россиян. Соответствующее распоряжение отдал президент Российской Федерации Владимир Путин. Поручение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», - говорится в перечне поручений главы государства.

Ранее стало известно, что в минувшем году у службы судебных приставов в работе находилось более 12 миллионов исполнительных производств о взыскании в пользу банков. Это на 2,4 миллиона больше в сравнении с 2019 годом. При этом сумма задолженности граждан выросла до 2,7 миллиарда рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:25 В стране и мире
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
07:39 В стране и мире
Видео
Завис и рухнул: что известно о крушении вертолета МЧС в Куршском заливе
05:55 В стране и мире
Байден объявил о желании работать по РФ и КНР вместе с Евросоюзом
05:44 Армия
Видео
Поразить все мишени: лучшие кадры второго этапа конкурса «Авидартс» в ЗВО
00:02 Армия
Видео
Спасение из плена боевиков: на границе провинций Идлиб и Алеппо открывается три коридора для беженцев
Популярное
Популярное
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
Видео
Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.