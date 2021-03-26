В стране и мире Путин потребовал защитить минимальные доходы россиян от списания по долгам Ян Брацкий По итогам прошлого года сумма задолженности россиян перед банками выросла до 2,7 миллиарда рублей, как и количество исполнительных производств. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Правительство страны и депутаты Госдумы должны защитить от списания по долгам минимальный доход россиян. Соответствующее распоряжение отдал президент Российской Федерации Владимир Путин. Поручение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. «Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», - говорится в перечне поручений главы государства. Ранее стало известно, что в минувшем году у службы судебных приставов в работе находилось более 12 миллионов исполнительных производств о взыскании в пользу банков. Это на 2,4 миллиона больше в сравнении с 2019 годом. При этом сумма задолженности граждан выросла до 2,7 миллиарда рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика