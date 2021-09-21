Путин заявил о полном преодолении вызванного пандемией спада в экономике

Вызванный эпидемией коронавируса спад в экономике полностью преодолен. Об этом на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции во вторник, 21 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике и сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась.

«По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», - сказал Путин.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков отметил, что уровень безработицы в России возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами.