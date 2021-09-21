В Минэкономразвития пообещали, что индексация тарифов услуг ЖКХ в 2022 году не превысит 4%

В следующем году индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг в России в следующем году не превысит 4%. Такое обещание дал министр экономического развития Максим Решетников.

По словам главы ведомства, это поможет «заякорить» инфляцию.

«Индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги остается на ранее согласованном уровне и не превысит 4%. Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода "якорем" для инфляции и будут ее сдерживать», - сказал он на заседании у Михаила Мишустина.

Также глава Минэкономразвития заявил, что экономика страны восстановилась на квартал раньше, чем предполагалось. Драйвером этого, по словам Решетникова, был внутренний спрос. Улучшается, отметил министр, и ситуация на рынке труда, продолжают расти заработные платы.

В середине лета сообщалось, что главы Минэкономразвития, Минфина и Минтруда займутся разработкой вопроса о проведении индексаций пенсий работающим пенсионерам за счет средств бюджета следующего года. Соответствующее задание якобы было направлено Антону Силуанову, Максиму Решетникову и Антону Котякову.