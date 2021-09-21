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В пермском вузе оценили действия преподавателя, продолжившего пару во время стрельбы

Анна Назайкина
11:00 21.09.2021
Трагедия произошла утром 20 сентября, ее жертвами стали шесть человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Смирнов, РИА Новости
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Декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская оценила действия преподавателя, который продолжал вести лекцию прямо во время вооруженного нападения на высшее учебное заведение.

«Я точно знаю, что тот коллега, о котором вы говорите, блокировал студентов внутри помещения, то есть, он закрыл железную дверь, и это первое главное, что он сделал. В этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении», - сказала она.

По мнению Машевской, мужчина продолжил вести занятие с целью сохранить спокойствие и не вызвать панику среди студентов.

Трагедия произошла утром 20 сентября. Жертвами стрельбы, которую устроил молодой мужчина в Пермском государственном национальном исследовательском университете, стали шесть человек, 24 человека пострадали. Девять сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент возле здания учебного заведения развернут стихийный мемориал, куда горожане несут цветы в память о погибших.

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