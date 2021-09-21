В пермском вузе оценили действия преподавателя, продолжившего пару во время стрельбы

Декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская оценила действия преподавателя, который продолжал вести лекцию прямо во время вооруженного нападения на высшее учебное заведение.

«Я точно знаю, что тот коллега, о котором вы говорите, блокировал студентов внутри помещения, то есть, он закрыл железную дверь, и это первое главное, что он сделал. В этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении», - сказала она.

По мнению Машевской, мужчина продолжил вести занятие с целью сохранить спокойствие и не вызвать панику среди студентов.

Трагедия произошла утром 20 сентября. Жертвами стрельбы, которую устроил молодой мужчина в Пермском государственном национальном исследовательском университете, стали шесть человек, 24 человека пострадали. Девять сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент возле здания учебного заведения развернут стихийный мемориал, куда горожане несут цветы в память о погибших.