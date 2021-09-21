В Псковской дивизии ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк
В Псковскую десантно-штурмовую дивизию прибыл командующий ВДВ Андрей Сердюков.
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Псковское гвардейское соединении ВДВ усилено третьим десантно-штурмовым полком. Новое подразделение полностью сформировано и вводится в строй.
Строевой смотр и проверку укомплектованности полка вооружением провел командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков. Военнослужащим полка в скором времени предстоит освоить новые образцы техники, поступающие в войска.
В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российское военное ведомство примет решения о новом облике Воздушно-десантных войск в конце года.