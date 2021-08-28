Шойгу заявил, что Минобороны до конца года примет решения о новом облике ВДВ

Российское военное ведомство примет решения о новом облике Воздушно-десантных войск в конце текущего года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Накануне по итогам посещения Казанского вертолетного завода в беседе с представителями регионов министр обороны РФ рассказал, что завод поставит ведомству вертолеты Ми-8, Ми-38 и «Ансат».

«Думаю, мы подготовим и представим до конца года решение, это касается нового облика ВДВ», - сказал Шойгу, его слова приведены в сообщении Минобороны.

Шойгу отметил, что в связи с преобразованиями ВДВ понадобится большое количество вертолетов, в том числе Ми-8МТВ.

«Потому что нам нужны вертолеты, которые должны летать в любую погоду. И, думаю, тут также будет, как по Ту-160 - подписан контракт на 10 лет», - сообщил глава военного ведомства.

Также Шойгу назвал правильными предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в истории. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Ми-8МТВ - модификация Ми-8. Динамический потолок увеличен до 6 000 метров. Полезная нагрузка - до 24 пассажиров, или 12 носилок с сопровождающими, или 4 000 килограммов груза в кабине, или 4 000 килограммов на подвеске. Максимальная скорость - до 250 километров в час.