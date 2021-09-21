Опубликовано видео последствий обстрела ВСУ Ясиноватой

Бойцы ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов город Ясиноватая, находящийся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

В своем Telegram-канале он написал, что несколько снарядов упали на территории санаторной школы-интерната. В результате обстрела никто не пострадал, хотя само здание получило сильные повреждения.

«Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище», - написал Шевченко.

Как отметили в Донецком агентстве новостей, по Ясиноватой было выпущено около 15 мин. Помимо школы-интерната, пострадали местное училище и газопровод. На месте обстрелов работают представители наблюдательной комиссии, которые фиксируют повреждения.