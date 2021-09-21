Грохот снарядов: очевидцы публикуют кадры минометного обстрела ВСУ территории ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины совершили минометный удар по территории города Ясиноватая в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.16 - н.п. Новоселовка - н.п. Ясиноватая. Выпущено 15 мин из 120-мм миномета», - сообщается в Telegram-канале.

Как было отмечено, попытки представительства самопровозглашенной республики задействовать координационный механизм для оперативного восстановления режима тишины Киев проигнорировал.

Напомним, в регионе с 27 июля 2020 года начали действовать дополнительные меры по обеспечению перемирия. Полностью запрещено вести огонь, размещать вооружения в населенных пунктах и вблизи них, вести наступательные и разведывательные действия.