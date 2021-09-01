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Лавров обвинил Украину в игре словами вместо выполнения Минских соглашений

Валентина Пескова
15:08 01.09.2021
Министр иностранных дел по случаю Дня знаний 1 сентября посетил свой родной вуз МГИМО, где выступил перед студентами.
Лавров обвинил Украину в игре словами вместо выполнения Минских соглашений
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские политики сегодня вместо того, чтобы заниматься делом, только активно упражняются в «словесной эквилибристике». Как отметил министр иностранных дел России на встрече со студентами МГИМО, заявления президента Украины Владимира Зеленского, которые он опрометчиво делает в последнее время, не соответствуют действительности и делаются «не от большого ума».

«Президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику, чтобы удержать Запад на позиции поддержки украинской власти», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что слова представителей украинского политического режима являются не более чем спекулятивными и имеют целью ослабление политики России на внешнем направлении. И вместо выполнения минских договоренностей начинают почему-то обсуждать, как правильнее называть Русь - киевской или российской.

«Когда украинское государство и при Порошенко, и при Зеленском делает все, чтобы запретить самому себе выполнять минские договоренности, мы на это обращаем внимание тех, кто вместе с нами их составлял, прежде всего Германии, Франции и других западных стран, которые всячески выгораживают режим в Киеве», - сказал российский министр иностранных дел.

Как отметил Сергей Лавров, западные страны уже понимают, что, поставив игровые фишки на украинскую землю, они проиграли. Но отказываться от этой ставки сразу же им сейчас не очень комфортно. Осознание этого провала к Западу уже приходит, заявил Сергей Лавров, однако оно пока еще не выразилось в практических шагах.

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