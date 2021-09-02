Встреча Путина с олимпийцами состоится 10 сентября

Встреча президента РФ Владимира Путина с российскими олимпийцами пройдет 10 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Кроме того, глава ведомства рассказал о планах главы государства встретиться с паралимпийцами 14 сентября.

«Совет по спорту планируется на 10 сентября, встреча с паралимпийцами планируется на 14 сентября», - заявил министр.

Ранее Матыцин обозначил минимальную задачу для российских спортсменов на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине. По его мнению, наша сборная должна попасть как минимум в пятерку сильнейших команд Игр.