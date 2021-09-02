Встреча Путина с олимпийцами состоится 10 сентября
Кроме того, глава ведомства рассказал о планах президента РФ встретиться с паралимпийцами 14 сентября.
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Встреча президента РФ Владимира Путина с российскими олимпийцами пройдет 10 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума сообщил министр спорта Олег Матыцин.
Кроме того, глава ведомства рассказал о планах главы государства встретиться с паралимпийцами 14 сентября.
«Совет по спорту планируется на 10 сентября, встреча с паралимпийцами планируется на 14 сентября», - заявил министр.
Ранее Матыцин обозначил минимальную задачу для российских спортсменов на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине. По его мнению, наша сборная должна попасть как минимум в пятерку сильнейших команд Игр.