Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ в Судане приняло допмеры безопасности после сообщений о попытке госпереворота

Анна Назайкина
11:42 21.09.2021
Ранее сообщалось, что более 40 офицеров были задержаны после попытки путча.
Посольство РФ в Судане приняло допмеры безопасности после сообщений о попытке госпереворота
© Фото: Mohamed Khidir, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Посольство РФ в Судане усилило меры безопасности после появления данных о попытке государственного переворота в стране, обстановка в районе дипмиссии оценивается как спокойная. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом дипломатического представительства России в Хартуме Георгий Амбарцумян.

«Тихо, спокойно. В настоящий момент столица Судана живет обычной жизнью. Все городские службы, транспорт, предприятия торговли и питания работают в обычном режиме. Посольство конечно же, в свою очередь, приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности», - сказал дипломат.

Ранее агентство сообщало, что более 40 офицеров были задержаны в Судане после попытки переворота. СМИ передавали, что в стране произошла попытка путча, который якобы пыталась организовать группа сторонников бывшего главы государства Омара аль-Башира.

Напомним, что в стране в 2019 году произошел военный переворот, который был вызван массовыми протестами. Люди выходили на улицы, выступая против политической линии властей. Правившего в течение 30 лет Омара аль-Башира отстранили от власти и отправили в тюрьму.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:00 В стране и мире
Видео
В пермском вузе оценили действия преподавателя, продолжившего пару во время стрельбы
08:22 Армия
Видео
Уничтожение баллистических ракет «противника»: в Бурятии прошли учения ракетного полка ЦВО
06:38 В стране и мире
В ЦИК подвели итоги парламентских выборов после обработки 100% протоколов
05:35 Армия
Видео
С помощью «Терминатора»: миротворцы РФ отработали эвакуацию условно пострадавшего в Нагорном Карабахе
00:54 В стране и мире
Возобновление авиарейсов между Россией и Белоруссией вступило в силу
Популярное
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.