Посольство РФ в Судане приняло допмеры безопасности после сообщений о попытке госпереворота

Посольство РФ в Судане усилило меры безопасности после появления данных о попытке государственного переворота в стране, обстановка в районе дипмиссии оценивается как спокойная. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом дипломатического представительства России в Хартуме Георгий Амбарцумян.

«Тихо, спокойно. В настоящий момент столица Судана живет обычной жизнью. Все городские службы, транспорт, предприятия торговли и питания работают в обычном режиме. Посольство конечно же, в свою очередь, приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности», - сказал дипломат.

Ранее агентство сообщало, что более 40 офицеров были задержаны в Судане после попытки переворота. СМИ передавали, что в стране произошла попытка путча, который якобы пыталась организовать группа сторонников бывшего главы государства Омара аль-Башира.

Напомним, что в стране в 2019 году произошел военный переворот, который был вызван массовыми протестами. Люди выходили на улицы, выступая против политической линии властей. Правившего в течение 30 лет Омара аль-Башира отстранили от власти и отправили в тюрьму.