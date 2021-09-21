Археологи дали новое объяснение гибели библейского города Содома

Падение крупного космического тела около 3 600 лет назад уничтожило древний город Талль-эль-Хаммам, который находился на юге долины реки Иордан к северо-востоку от Мертвого моря. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, которые нашли свидетельства катастрофы. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В частности, исследователи выявили в слое среднего бронзового века II 1,5-метровый интервал, изобилующий обломками, расплавленным строительным материалом и черепками керамики. Кое-где она даже превратилась в стекло. В почве были обнаружены крошечные сферулы с железом и кремнеземом в составе, расплавленные металлы и шоковый кварц - песчинки, кристаллическая структура которых оказалась деформирована из-за крайне высокого давления.

По мнению археологов, находки указывают на аномально высокую температуру (выше двух тысяч градусов Цельсия) из-за падения космического тела, сопоставимого по размерам с Тунгусским метеоритом. Мощность взрыва последнего в 1908 году оценивается в 12 мегатонн тротилового эквивалента.

Ученые пришли к выводу, что в результате катастрофы в Талль-эль-Хаммам разрушился дворец и окружающие его постройки, жители населенного пункта погибли, их скелеты оказались фрагментированы.

Ряд ученых считают, что Талль-эль-Хаммам является библейским городом Содом. В частности, такой трактовки придерживается профессор Стивен Коллинз.