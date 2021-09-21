Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Археологи дали новое объяснение гибели библейского города Содома

Светлана Иванова
12:44 21.09.2021
Находки на месте раскопок города Талль-эль-Хаммам указывают на аномально высокую температуру из-за взрыва космического тела, сопоставимого по размерам с Тунгусским метеоритом, считают американские ученые.
Археологи дали новое объяснение гибели библейского города Содома
© Фото: Gidon Pico, Pixabay
Читайте нас на:

Падение крупного космического тела около 3 600 лет назад уничтожило древний город Талль-эль-Хаммам, который находился на юге долины реки Иордан к северо-востоку от Мертвого моря. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, которые нашли свидетельства катастрофы. Результаты научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В частности, исследователи выявили в слое среднего бронзового века II 1,5-метровый интервал, изобилующий обломками, расплавленным строительным материалом и черепками керамики. Кое-где она даже превратилась в стекло. В почве были обнаружены крошечные сферулы с железом и кремнеземом в составе, расплавленные металлы и шоковый кварц - песчинки, кристаллическая структура которых оказалась деформирована из-за крайне высокого давления.

По мнению археологов, находки указывают на аномально высокую температуру (выше двух тысяч градусов Цельсия) из-за падения космического тела, сопоставимого по размерам с Тунгусским метеоритом. Мощность взрыва последнего в 1908 году оценивается в 12 мегатонн тротилового эквивалента.

Ученые пришли к выводу, что в результате катастрофы в Талль-эль-Хаммам разрушился дворец и окружающие его постройки, жители населенного пункта погибли, их скелеты оказались фрагментированы.

Ряд ученых считают, что Талль-эль-Хаммам является библейским городом Содом. В частности, такой трактовки придерживается профессор Стивен Коллинз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:00 В стране и мире
Видео
В пермском вузе оценили действия преподавателя, продолжившего пару во время стрельбы
08:22 Армия
Видео
Уничтожение баллистических ракет «противника»: в Бурятии прошли учения ракетного полка ЦВО
06:38 В стране и мире
В ЦИК подвели итоги парламентских выборов после обработки 100% протоколов
05:35 Армия
Видео
С помощью «Терминатора»: миротворцы РФ отработали эвакуацию условно пострадавшего в Нагорном Карабахе
00:54 В стране и мире
Возобновление авиарейсов между Россией и Белоруссией вступило в силу
Популярное
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.