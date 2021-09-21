Мясников рассказал, для кого особо опасна соль

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что чрезмерное потребление соли может быть опасно для гипертоников, особенно для пациентов старше 50 лет.

С особой осторожностью, по словам медика, следует относиться к определенным продуктам. Так, предупредил врач, употребление хлеба может составлять половину суточной нормы соли. Кроме того, большое количество этого вещества присутствует в так называемых обработанных продуктах. Например, в различных колбасных изделиях и супах.

«Вообще усредненная норма - пять граммов NaCl», - сказал он, отметив, что среднестатистический житель РФ потребляет около десяти граммов соли ежедневно.

Как рассказал специалист, у пациентов, страдающих от гипертонии, суточная норма данного продукта должна составлять около трех граммов соли.

Ранее Мясников рассказал, сколько в сутки нужно есть соли, чтобы не навредить своему организму. Как объяснил медик, нехватка соли в рационе может быть так же опасна, как и ее переизбыток.