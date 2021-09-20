Мясников назвал суточную норму потребления соли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько в сутки нужно есть соли, чтобы не навредить своему организму. Как объяснил медик, нехватка соли в рационе может быть так же опасна, как и ее переизбыток.

«Минимальное количество потребляемой соли - 0,4 грамма. Если концентрация натрия падает, у человека начинаются судороги, и он умирает. Это может случиться у людей, которые бесконтрольно пьют воду. Два-три литра ничего не сделают, но большее количество может запустить в организме определенные процессы, - сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, суточная норма соли составляет пять граммов. При этом в России этот показатель в два раза превышает мировую статистику, в связи с чем и наблюдается большое количество заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Соль - это натрий и хлор. Почему нам интересен натрий? Потому что за ним всегда идет вода. В организме при чрезмерном употреблении соли задерживается натрий, а как следствие - вода. Это может повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней и онкологии», - объяснил медик.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, каким образом следует выбирать качественную соль. По словам специалиста, рекомендуется обращать внимание на срок годности, содержание йода и класс помола.