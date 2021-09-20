Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников назвал суточную норму потребления соли

Анна Назайкина
17:49 20.09.2021
Злоупотребление этим продуктом может увеличивать риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, предупредил специалист.
Мясников назвал суточную норму потребления соли
© Фото: Philipp Kleindienst, Pixabay
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько в сутки нужно есть соли, чтобы не навредить своему организму. Как объяснил медик, нехватка соли в рационе может быть так же опасна, как и ее переизбыток.

«Минимальное количество потребляемой соли - 0,4 грамма. Если концентрация натрия падает, у человека начинаются судороги, и он умирает. Это может случиться у людей, которые бесконтрольно пьют воду. Два-три литра ничего не сделают, но большее количество может запустить в организме определенные процессы, - сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, суточная норма соли составляет пять граммов. При этом в России этот показатель в два раза превышает мировую статистику, в связи с чем и наблюдается большое количество заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Соль - это натрий и хлор. Почему нам интересен натрий? Потому что за ним всегда идет вода. В организме при чрезмерном употреблении соли задерживается натрий, а как следствие - вода. Это может повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней и онкологии», - объяснил медик.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, каким образом следует выбирать качественную соль. По словам специалиста, рекомендуется обращать внимание на срок годности, содержание йода и класс помола.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
«Придет время - отомщу»: сосед пермского стрелка рассказал о его угрозах одноклассникам
17:57 В стране и мире
Видео
Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа и угля
15:15 В стране и мире
Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год
12:27 В стране и мире
В «Росгеологии» рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
09:10 В стране и мире
В МИД РФ назвали путем в никуда возможный выход Киева из Минских соглашений
Популярное
Новый вариант скандального памятника Аленке показали в Нововоронеже
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Видео
МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.