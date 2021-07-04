Эксперт перечислил признаки рыбы, которую опасно есть

Свежая рыба содержит много полезных веществ, а испорченная может нанести серьезный вред организму. О признаках, при которых стоит отказаться от покупки рыбы, рассказал пользователь китайского портала Sohu.

Первый - стоит обратить внимание на глаза рыбы. Если они выглядят мутными, то, скорее всего, товар уже испорчен.

Во-вторых, при покупке рыбы нужно надавить на нее. Если тело упругое, то рыба свежая, если нет - вероятно, она уже долго лежит на прилавке.

Третий признак - цвет жабр. О том, что рыбу можно покупать, говорят ее ярко-красные блестящие жабры. Рыбу с темно-красными жабрами лучше обходить стороной.

В-четвертых, нужно обратить внимание на хвост. Если его нет, то это может свидетельствовать о болезни рыбы.

Последний признак - запах. Свежая рыба пахнет либо тиной, либо чешуей. Если запах специфический, то покупать такой товар не стоит.