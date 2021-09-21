В стране и мире Спецборт МЧС России Ил-76 готовится к эвакуации раненных в Перми Ян Брацкий На борту специализированного самолета находятся медицинские модули для санитарно-авиационной эвакуации. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Спецборт МЧС России Ил-76 доставит в Москву пострадавших в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

На борту специализированного самолета находятся медицинские модули для санитарно-авиационной эвакуации. Пострадавших сопровождают врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сотрудники отряда «Центроспас» и психологи МЧС России. Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что семерых пострадавших переправят в Москву. Трагедия в Перми произошла накануне. По версии следствия, один из студентов принес в вуз ружье и открыл стрельбу по сокурсникам. В результате шесть человек погибли, 24 пострадали. Некоторые из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика