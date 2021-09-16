Ангела Меркель назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель считает прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине «ничтожным», передает ТАСС. Об этом она сообщила журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Меркель подчеркнула, что главы двух стран поднимут вопрос работы в нормандском формате, так как «ситуация там (на востоке Украины) сложная, а прогресс ничтожен». При этом канцлер, коснувшись ситуации в Афганистане, назвала операцию в стране «неуспешной».

По словам Ангелы Меркель, она намерена обсудить с Макроном предстоящие парламентские выборы в Германии. Глава правительства ФРГ заявила, что это нужно для того, чтобы «не возникло застоя в принятии общеевропейских решений в период председательства Франции в Евросоюзе».

Ранее Меркель заявила о намерении сохранить транзит газа через Украину. Она же подчеркнула, что

переговоры по этому поводу должна вести Европейская комиссия.