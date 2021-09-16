Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ангела Меркель назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Елизавета Потейчук
21:59 16.09.2021
По мнению канцлера ФРГ, прогресс в стабилизации обстановки в Донбассе «ничтожен».
Ангела Меркель назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта на Украине
© Фото: ТРК Звезда
Читайте нас на:

Канцлер Германии Ангела Меркель считает прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине «ничтожным», передает ТАСС. Об этом она сообщила журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Меркель подчеркнула, что главы двух стран поднимут вопрос работы в нормандском формате, так как «ситуация там (на востоке Украины) сложная, а прогресс ничтожен». При этом канцлер, коснувшись ситуации в Афганистане, назвала операцию в стране «неуспешной».

По словам Ангелы Меркель, она намерена обсудить с Макроном предстоящие парламентские выборы в Германии. Глава правительства ФРГ заявила, что это нужно для того, чтобы «не возникло застоя в принятии общеевропейских решений в период председательства Франции в Евросоюзе».

Ранее Меркель заявила о намерении сохранить транзит газа через Украину. Она же подчеркнула, что
переговоры по этому поводу должна вести Европейская комиссия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:25 В стране и мире
В МЧС сообщили о трех погибших в аварии с автобусом и грузовиком под Калугой
18:10 В стране и мире
Видео
Шарий предрек Зеленскому преследование со стороны влиятельных людей
15:49 В стране и мире
Опубликовано фото аварийно севшего бомбардировщика B-2 Spirit
14:32 В стране и мире
Первый в мире центр изучения постковидного синдрома открыли в Петербурге
12:33 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Популярное
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.