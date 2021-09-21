Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

С 21 сентября авиасообщение России с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией будет возобновлено. Кроме того, рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар станет больше, сообщают РИА Новости.

Рейсы из Москвы в Багдад, Малагу и Аликанте будут выполняться два раза в неделю, а в Мадрид и Барселону – четыре раза. Самолеты в Кению будут летать из российской столицы в Найроби с частотой два рейса в неделю, а в словакскую Братиславу в неделю будет выполняться четыре рейса из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Помимо прочего, появиться возможность улететь в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Кроме того, Россия увеличит количество рейсов в страны, авиасообщение с которыми было открыто ранее. Так, вероятность улететь из Санкт-Петербурга в Будапешт вырастет вдвое, поскольку рейсов станет четыре, а не два. Из Москвы в Нур-Султан и Алма-Ату в неделю будет выполняться семь полетов.

С частотой один раз в неделю будут запущены рейсы по направлениям: Москва - Караганда, Москва - Шымкент, Москва - Актау, Москва - Кустанай, Санкт-Петербург - Нур-Султан, Махачкала - Актау, Грозный - Актау, Калининград – Алма-Аты, Калининград - Нур-Султан, Новосибирск - Нур-Султан, Омск - Нур-Султан, Омск - Павлодар, Омск – Петропавловск. С той же периодичности будут совершаться рейсы в Катар по маршруту Сочи - Доха.