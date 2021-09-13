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Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами

Елизавета Потейчук
17:31 13.09.2021
В правительстве России заявили, что со следующей недели авиасообщение будет восстановлено с Ираком, Словакией, Кенией и Испанией.
Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Об этом решении Правительство РФ сообщило в своем Telegram-канале, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы», - говорится в сообщении.

Ранее в кабмине сообщалось, что с 21 сентября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Вопрос о снятии ограничений также был рассмотрен оперштабом по борьбе с коронавирусом.

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