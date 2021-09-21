Возобновление авиарейсов между Россией и Белоруссией вступило в силу

Россия снимает все ограничения, введенные ранее на фоне пандемии коронавируса, на авиасообщение с Белоруссией. Напомним, в сентябре прошлого года РФ частично возобновила авиасообщение с Республикой.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что увеличивает количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

В начале сентября текущего года президент РФ Владимир Путин в рамках конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил, что все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией снимаются.

По словам главы РФ, такое решение было принято правительственной комиссией. Путин выразил надежду, что восстановление авиасообщения произойдет быстро.