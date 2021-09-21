Возобновление авиарейсов между Россией и Белоруссией вступило в силу
Представители компании «Белавиа» сообщили, что будет увеличено количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
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Россия снимает все ограничения, введенные ранее на фоне пандемии коронавируса, на авиасообщение с Белоруссией. Напомним, в сентябре прошлого года РФ частично возобновила авиасообщение с Республикой.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что увеличивает количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
В начале сентября текущего года президент РФ Владимир Путин в рамках конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил, что все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией снимаются.
По словам главы РФ, такое решение было принято правительственной комиссией. Путин выразил надежду, что восстановление авиасообщения произойдет быстро.