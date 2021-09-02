В Германии назвали абсурдными требования газовой директивы к «Северному потоку - 2»

Решение в суда Дюссельдорфа не освобождать «Северный поток - 2» от газовой директивы Евросоюза приведет к увеличению затрат на проект и к дальнейшему росту цен на энергоносители в Германии, которые и так высоки в стране. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в Комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

«Федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) наносят ущерб экономическому центру проекта. Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния», - подчеркнул Котре.

Он также назвал требования газовой директивы к проекту абсурдными. По словам политика, помещать уже вложенные деньги в другие правовые рамки - значит нарушать права инвесторов.

Ранее оператор «Северного потока - 2» Nord Stream AG потерпел поражение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа по делу об освобождении проекта от норм обновленного газового предписания ЕС.

Разовая директива требует разделения добывающей компании и оператора инфраструктуры. В противном случае 50% мощностей должно отдаваться независимому поставщику.