Европейские чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток - 2»

Чтобы избежать ограничения мощности «Северного потока - 2» из-за обновленных требований газовой директивы Евросоюза, «Газпром» может продать газопровод. Такой вариант решения проблемы с проектом предложили немецкие чиновники, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Два дня назад стало известно о поражении в Высшем земельном суде Дюссельдорфа оператора «Северного потока - 2» Nord Stream AG дела об освобождении проекта от норм обновленного газового предписания ЕС.

Если решение не удастся оспорить, то Nord Stream 2 AG, являющая дочерней компанией «Газпрома», сможет использовать лишь половину мощности газопровода, напомнили в газете.

Газовая директива Евросоюза требует разделения добывающей компании и оператора инфраструктуры. Иначе 50% мощностей должно отдаваться независимому поставщику. В свою очередь, «Газпром» в России является монополистом по экспорту газа по трубопроводу. В результате 50% мощностей не сможет заполнить ни одна компания.