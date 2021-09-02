Вакцинация от гриппа в РФ стартовала по распоряжению Поповой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале вакцинации от гриппа в 2021 году. Об этом глава ведомства сообщила во время Восточного экономического форума.

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», - заявила Попова.

Ранее терапевт Людмила Лапа в комментарии «Звезде» отметила, что после прививки от COVID-19 иммунная система уже подготовлена на предмет вирусов, поэтому после иммунизации от коронавирусной инфекции прививаться от гриппа не нужно.