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Спасение раненого и перестрелка на дороге: в Сербии прошел третий этап конкурса «Страж порядка»

Андрей Аркадьев
Павел Ремнев
10:31 02.09.2021
Участники конкурса «Страж порядка» приближаются к финишной прямой. На полигоне Берановац в Сербии прошел третий этап соревнований военной полиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полосе препятствий выбирали лучший патрульный наряд. И для участников подготовили немало испытаний. Одним из самых сложных оказалось надевание костюма химзащиты на скорость.

Главное - не повредить, а потом еще и пробежать в нем по задымленному полю целую сотню метров. Быстро и ловко с этим справились не все, а впереди еще ожидало экстремальное вождение. Спасение раненого и завершающий этап - перестрелка на дороге.

Последнее препятствие - нападение террористов на патрульную машину. Нужно не только обезвредить злоумышленников, но и захватить одного из них.

Лучшие результаты показали хозяева полигона - сербы. Российская военная полиция - на втором месте. Разрыв большой, но впереди еще завершающий, командный, этап. Двенадцатикилометровая «Гонка героев» определит, кто станет лучшим «Стражем порядка».

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