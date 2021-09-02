Спасение раненого и перестрелка на дороге: в Сербии прошел третий этап конкурса «Страж порядка»

На полосе препятствий выбирали лучший патрульный наряд. И для участников подготовили немало испытаний. Одним из самых сложных оказалось надевание костюма химзащиты на скорость.

Главное - не повредить, а потом еще и пробежать в нем по задымленному полю целую сотню метров. Быстро и ловко с этим справились не все, а впереди еще ожидало экстремальное вождение. Спасение раненого и завершающий этап - перестрелка на дороге.

Последнее препятствие - нападение террористов на патрульную машину. Нужно не только обезвредить злоумышленников, но и захватить одного из них.

Лучшие результаты показали хозяева полигона - сербы. Российская военная полиция - на втором месте. Разрыв большой, но впереди еще завершающий, командный, этап. Двенадцатикилометровая «Гонка героев» определит, кто станет лучшим «Стражем порядка».