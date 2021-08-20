Огненный вихрь: очевидцы в Башкирии сняли на видео огненный торнадо

В Башкирии в Хайбуллинском районе республики очевидцы успели запечатлеть на видео момент, когда на пастбище одновременно горела трава и двигался торнадо. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах можно рассмотреть, как на поле горит трава и двигается торнадо. Огонь полыхает на большой территории поля.

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия: природа устроила микс из погодных явлений - шторм сносил шезлонги и валил деревья, мощный ливень шел стеной, видимость оказалась практически нулевой, а жители региона увидели три воронки смерча.