Огненный вихрь: очевидцы в Башкирии сняли на видео огненный торнадо
Жители Башкирии засняли момент, как на поле горит трава и двигается торнадо.
© Фото: Башинформ, Youtube
В Башкирии в Хайбуллинском районе республики очевидцы успели запечатлеть на видео момент, когда на пастбище одновременно горела трава и двигался торнадо. Видео опубликовано в Сети.
На кадрах можно рассмотреть, как на поле горит трава и двигается торнадо. Огонь полыхает на большой территории поля.
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