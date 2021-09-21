Российские инспекторы проверят военный объект в Дании

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что в период с 21 по 23 сентября в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проведет инспекцию указанного района на территории Дании.

По словам Рыжкова, инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах района уведомляемой военной деятельности, которая подлежит предварительному уведомлению. Подчеркивается, что площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных метров.

В ходе мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

В июле российские инспекторы посетили военный объект в Словении.

В процессе осмотра объекта, проверяющие должны были получить всю информацию о развернутых на нем силах и средствах.