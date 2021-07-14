Российские инспекторы посетят военный объект в Словении

Российские инспекторы планируют посетить военный объект на территории Словении. Проверка намечена на 15 июля. В ходе мероприятия, проверяющие из РФ получат информацию о личном составе объекта, присутствующей на нем техники и вооружении. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российские инспекторы посетят 15 июля 2021 года военный объект на территории Словении для проверки развернутых там сил и средств», - сказал Рыжков в беседе с ТАСС.

Инспекторы посетят объект в месте его обычного расположения в условиях мирного времени. Проверка осуществляется в соответствии с Венским документом от 2011 года, который регулирует меры по укреплению доверия и безопасности между странами.