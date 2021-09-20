В МИД РФ назвали путем в никуда возможный выход Киева из Минских соглашений

Россия знает о военных приготовлениях официального Киева, но надеется, что разум возобладает и до военного дела не дойдет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

Что касается возможного выхода Киева из Минских соглашений, то это путь в никуда, отметил он. По мнению Руденко, подобная тактика только затянет решение конфликта.

Кроме того, в МИД РФ оценили сообщения в некоторых СМИ о возможных поставках Украине систем противовоздушной обороны «Железный купол».