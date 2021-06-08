В МИД РФ обвинили Зеленского в саботаже Минских соглашений

Аппарат президента Украины Владимира Зеленского «всеми силами» стремится саботировать выполнение Минских соглашений. По словам замминистра иностранных дело РФ Александра Грушко, для этого политики Рады стремятся сохранить санкции, введенные Западом против России. При этом Грушко отметил, что попытка Украины изменить места переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе никак не изменит ситуацию.

«Российская сторона смотрит на это с позиции существа: куда ни пересаживай, к чему стремится украинская администрация, если они не готовы выполнять минские соглашения, то от того, где ведутся переговоры, на этот счет ситуация не изменится», - заявил Грушко журналистам.

Также Грушко заявил, что Россия готова выполнять запросы авиакомпаний по вопросам облета территории Белоруссии, но это не делается «по щелчку пальцев». При этом замминистра отметил, что европейские авиакомпании, принявшие решение об облете территории Белоруссии, лишают себя преимуществ.