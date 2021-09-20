«Мирная миссия»: в Оренбургской области стартовали масштабные учения стран ШОС

Антитеррористические учения Вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия» стартовали в Оренбургской области. В маневрах принимают участие 5,5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц боевой техники. Общий сбор занял не один день. На базе постоянно садились и разгружались военно-транспортные самолеты, личный состав и техника доставлялись и по железной дороге. Платформы разгружались и техника своим ходом отправлялись на полигон Донгуз.

Гостей встречали с традиционным караваем и с термометром. Что касается стран участниц, то это Россия, Казахстан, Китай, Индия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. И впервые в «Мирной миссии» участвует Белоруссия. Все военные прибыли и разместились в палаточных лагерях. Уже сегодня начнутся совместные тренировки. Легенда учений составлена с учетом тревожной ситуации в Центрально-Азиатском регионе. По замыслу, бандформирования вторглись и уже захватили приграничные районы одной из стран-участниц ШОС.

Международная коалиционная группировка войск должна уничтожить условного противника с применением штурмовой авиации, реактивной артиллерии, новейших средств радио-электронной борьбы. Сценарий учений очень объемный, насыщенный, учитывающий реалии и существующие угрозы. Военные антитеррористические учения пройдут с 20 по 24 сентября.