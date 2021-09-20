Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Мирная миссия»: в Оренбургской области стартовали масштабные учения стран ШОС

Павел Кольцов
08:44 20.09.2021
Всего в учениях задействованы свыше 5,5 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысяч единиц различной боевой техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Антитеррористические учения Вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия» стартовали в Оренбургской области. В маневрах принимают участие 5,5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц боевой техники. Общий сбор занял не один день. На базе постоянно садились и разгружались военно-транспортные самолеты, личный состав и техника доставлялись и по железной дороге. Платформы разгружались и техника своим ходом отправлялись на полигон Донгуз.

Гостей встречали с традиционным караваем и с термометром. Что касается стран участниц, то это Россия, Казахстан, Китай, Индия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. И впервые в «Мирной миссии» участвует Белоруссия. Все военные прибыли и разместились в палаточных лагерях. Уже сегодня начнутся совместные тренировки. Легенда учений составлена с учетом тревожной ситуации в Центрально-Азиатском регионе. По замыслу, бандформирования вторглись и уже захватили приграничные районы одной из стран-участниц ШОС.

Международная коалиционная группировка войск должна уничтожить условного противника с применением штурмовой авиации, реактивной артиллерии, новейших средств радио-электронной борьбы. Сценарий учений очень объемный, насыщенный, учитывающий реалии и существующие угрозы. Военные антитеррористические учения пройдут с 20 по 24 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.