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Более пяти тысяч военнослужащих примут участие в международных учениях «Мирная миссия - 2021»

Майя Мусиенко
05:01 20.09.2021
Военные антитеррористические учения пройдут с 20 по 24 сентября.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне «Донгуз» в Оренбургской области пройдут совместные военные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021». Порядка 5,5 тысяч военнослужащих, а также более 1,2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники примут участие в практических действиях, сообщает Минобороны РФ.

В ходе «Мирной миссии-2021»  выполнение учебно-боевых задач будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения будут отрабатывать способы противодействия новым тактическим приемам, которыми пользуются международные террористические организации, борьбы с беспилотниками, а также предотвращения химических и биологических атак со стороны террористов.

В практических действиях войск будут участвовать органы военного управления и подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Кроме того, участие в учениях впервые примет воинский контингент Республики Беларусь.

В настоящий момент в район практических действий переброшено свыше 1,2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, которую доставили железнодорожным транспортом. По завершении разгрузки военнослужащие совершили марш в район проведения учений, где развернули полевые лагеря и парки боевых машин.

Для поддержки наземных подразделений с воздуха в учениях задействовали авиацию. Звено штурмовиков Су-25 российской объединенной военной базы «Кант» накануне перебазировалось из Киргизии в Оренбуржье. Также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8 прилетели в район учений из Челябинской области.

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