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В ЦИК подсчитали более 70% бюллетений

Ян Брацкий
08:27 20.09.2021
По предварительным данным, в Госдуму восьмого созыва проходят пять политических партий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В России завершились выборы. Сейчас в Центризбиркоме (ЦИК) идет подсчет голосов. На данный момент обработано более 70 процентов бюллетеней. По предварительным данным, в Госдуму восьмого созыва проходят пять политических партий.

Половину депутатов выбирают по партспискам, половину - по одномандатным округам. Что касается партсписков, то больше всего голосов собрала «Единая Россия» - свыше 48 процентов. На втором месте КПРФ - более 20 процентов голосов. Третьими идут либерал-демократы, у них менее восьми процентов.

Четвертые - альянс «Справедливая Россия - За правду!» - более семи процентов. И замыкает список партия «Новые люди», которые проходят в Госдуму впервые. Остальные политические силы не смогли пройти пятипроцентный барьер.

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