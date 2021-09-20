Под Тамбовом микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

Два человека, в том числе ребенок, стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля под Тамбовом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Главное управление регионального МЧС.

«В 05:25 на 500-м километре Р-22 в Сампурском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. В результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле, в том числе ребенок», - приводит агентство сообщение экстренного ведомства.

Еще 10 человек, по данным МЧС, получили различные травмы в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что на Кубани вблизи города Кропоткин произошла авария с участием автобуса, выполнявшего междугородний рейс. Тогда в результате столкновения пострадали семь человек.